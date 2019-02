Cuando Edwin Oviedo, el ex titular del fútbol peruano, ingresó en prisión hace dos meses, las estructuras empezaron a tambalear. De hecho también está en suspenso la realización del Sudamericano Sub 17 que debe comenzar el próximo 21 de marzo. Si las autoridades de la FIFA no lo ven viable, el torneo se trasladará a Paraguay. El Mundial se pasará probablemente a Brasil.