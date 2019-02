No bebía alcohol, no consumía drogas, amaba el ejercicio y vivía en el gimnasio. Sus padres no entienden cómo Ben Hernett, de solo 37 años, pudo haber muerto tan repentinamente. El fisicoculturista popular buscaba la perfección física al mismo tiempo que conformaba una familia junto a su flamante esposa Emma y a su pequeña hija Gracie.