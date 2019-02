El caso está envuelto en el misterio a raíz de diferentes puntos que no quedaron esclarecidos. El Cardiff le había ofrecido organizar su regreso de Francia a Gales en un vuelo comercial, pero el goleador optó por un avión privado. "Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los arreglos para su vuelo, el cual, francamente, habría sido comercial. Se negó e hizo sus propios arreglos. No puedo decir quién organizó el vuelo, porque no lo sé en esta etapa, pero ciertamente no fue el Cardiff City", había declarado Mehmet Dalman, presidente de la entidad que milita en la Premier League.