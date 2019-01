Muy querido por los fanáticos del Maccabi Tel Aviv, tanto judíos como árabes, Dabour es siempre medido con sus declaraciones. Cuando el diario Haaretz le preguntó sobre la Ley de Nacionalidad, esquivó afirmando: "Escuché sobre el tema y me informé, pero prefiero no comentar, no quiero que salga de mi boca algo que la gente no quiere escuchar".