Visita a París o no, sería miope reducir el dilema federiano a un canchas lentas sí o canchas lentas no. No, el tema va mucho más allá. Lo que el suizo quiere saber es el "cómo" para poder dilucidar el "hasta cuándo". ¿Mantener la estrategia de seleccionar torneos y no desgastarse en el polvo o regresar a uno de los grandes escenarios del tenis? Porque, al fin y al cabo, de eso también se trata la cosa: jugar con los grandes y en los estadios más grandes. Y ganar el título de Grand Slam número 21.