"Al principio prometieron muchas cosas, que iban a hacer una capilla, un centro deportivo y nada de eso se cumplió", aseguró Germán López, vecino de la zona a El Tiempo. "Eso no fue un accidente más, en él murieron 71 personas que venían con un sueño, no queremos que el lugar quede vacío, pero si no fuera por nosotros eso estaría allá lleno de monte", afirmó.