"No podemos competir. Y no pensamos hacer el ridículo. ¿Es que acaso

Hesp deberá jugar de delantero?", se defendía después el presidente Núñez, en alusión al arquero holandés. Luego se explicó desde la dirigencia

azulgrana que la decisión de salir a la cancha y allí negarse a jugar partió de

la idea de no abandonar premeditadamente el partido, para no exponerse a

sanciones mayores y mostrar cierta disposición, aunque sus jugadores no se

habían entrenado especialmente ni se habían concentrado en la previa.