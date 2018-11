Otro duro golpe en la carrera de Chávez Jr fue en mayo de 2017 cuando perdió con Saúl Canelo Álvarez. Este resultado deportivo lo llevó a pensar en retirarse de la actividad profesional: "Pensé en ya no volver a pelear. Dije 'sí estoy peleando en un peso que no es el mío y acepté las multas, debía tener dignidad'. Como unos cinco o seis meses no entrené y subí mucho de peso".