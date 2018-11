Después de eso, fue al bar Scott's en Mayfair junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y un grupo de amigos y compró una botella de Richebourg Grand Cru por 18,000 libras (USD 23,3 mil), el vino más caro del mundo, según publicó The Sun." La cosecha, de la región de Borgoña de Francia, es tan rara que no está en el menú o que no se ofrece a los huéspedes regulares y adinerados", señala el sitio. Luego, Cristiano Ronaldo continuó con un Pomerol Petrus de 1982,valuado en 9 mil libras (USD 11,6 mil).