El Huddersfield cayó en la trampa y se encontró con otra cara del "Método Guardiola". Se olvidó que el manual del ex técnico del Barcelona no tiene un único capítulo y no se basa estrictamente en pases cortos, sino que busca adaptarse a lo que el juego pide, siempre recurriendo al juego asociado. Además, necesita de jugadores de la calidad, como la de los dos protagonistas de esta acción: Ederson, el arquero con mejor porcentaje de pases acertados de la Premier League 2017/18 y Agüero, máximo artillero de los "ciudadanos". El equipo amarillo le dejó servido el gol al local, pecó de inocente y creyó que una presión alta y arriesgar un mano a mano en el fondo sería suficiente para ahogar al rival en su propio juego.