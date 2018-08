El diario ABC de España publicó este viernes una extensa entrevista al máximo dirigente del fútbol español. Ante la pregunta de si la denominada "Liga de las Estrellas" podría acabarse debido a la salida de las grandes figuras hacia clubes de otros países, Tebas respondió: "Lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué está ocurriendo esto. Habrá que preguntarse por qué existen clubes-Estado que están inflacionando el mercado llevándose jugadores. Las cosas no ocurren solo por errores propios de gestión, que no creo que sea el caso, sino porque en otros lugares pasan cosas que no deberían ocurrir. Me refiero al PSG, pero también a la Juventus con el fichaje de Cristiano Ronaldo o a estas ofertas del Inter de Milán que no tiene dinero para fichar jugadores y luego le ofrece a Modric una barbaridad de dinero a cobrar en no sé dónde…".