"Imagínate que tienes una entrevista para un gran trabajo. Estuviste prepándote durante toda tu vida para esto (…) la entrevista es en otra parte del mundo, pero no te importa. Tomas un avión y vuelas a través del océano para conocer a los jefes. Suena prometedor ¿no?. Aquí viene lo malo. Tal vez es el jet-lag, o tal vez los nervios, sea lo que sea, cuando llegas a la entrevista no te sientes vos mismo. Te hacen realizar algunas pruebas y… se vuelve frustrante. Porque no importa cuán duro te esfuerces, hoy estás un escalón paso más lento. Te ves abrumado y poco calificado. Después de 10 minutos el jefe dice que ya ha visto suficiente. Se acabó. Gracias por venir".