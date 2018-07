Su madre entendió que le costaría 46 mil dólares y decidió pedirle una ayuda económica a la LTA, pero recibió una respuesta que aun le duele: "No esperaba que me dieran todo el dinero, pero al no haber una alternativa adecuada para su etapa de desarrollo en el Reino Unido, pensé que nos ayudarían más. Me quedé impresionada, fue muy decepcionante", aseguró. En ese momento, Andy estaba clasificado entre los tres primeros en Europa en su grupo de edad.