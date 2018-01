El actual futbolista del Bayern Múnich se emocionó al recordad cómo era su vida cuando caminaba por la calle y debía afrontar el difícil momento de ser observado por todos: "La gente dice: 'mira lo que tiene esa cara, mira su cabeza, qué es esa cicatriz, es feo…'. Adonde sea que iba, la gente siempre me miraba. Y no porque era buena persona, no porque mi nombre es Franck, no porque era bueno para jugar fútbol, sino por la cicatriz".