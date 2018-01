El francés Franck Ribéry no se caracterizó, a lo largo de su carrera, por ser diplomático. Y este caso no fue la excepción. El extremo de Bayern Munich le otorgó una entrevista a Canal Football Club, en el que lo consultaron por el Balón de Oro 2013, en el que estuvo nominado junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y que terminó en manos del portugués. Y allí explotó: "Me robaron el Balón de Oro. Es incomprensible. Me lo robaron para dárselo a Cristiano Ronaldo. Gané todos los trofeos posibles, no podía haber hecho más. Fue una injusticia".