También hubo lugar para una fuerte autocrítica, máxime partiendo de sus labios: "Sabíamos que era un juego difícil, pero no lo hicimos lo mejor que pudimos. Perdimos la claridad de poder anotar". Y, con el dolor todavía fresco, Buffon le abrió la puerta a la sucesión en su puesto. "Gianluigi Donnarumma (portero del Milan), Mattia Perin (Genoa) y otros no me harán arrepentir. Les mando un abrazo a todos los que me han apoyado", concluyó, con el habla entrecortada, sin ánimo de ocultar su desconsuelo. Porque los referentes también lloran.