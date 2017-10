Otro de los que señaló el supuesto fraude que se verá en el campo de juego fue el ex futbolista peruano José Velásquez en diálogo con La Tercera: "¿Qué hace el presidente de la FIFA en Argentina? ¿Por qué no va a otros enfrentamientos? La respuesta es simple: a la FIFA no le conviene que Perú vaya al Mundial y sí le sirve que vaya Argentina porque está el mejor jugador del mundo (Lionel Messi)".