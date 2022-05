BIME, el gran encuentro de la música global, celebra su primera edición en Bogotá

Nathy Peluso es la gran estrella del show de la primera edición latinoamericana de BIME (Roberto Almeida)

BIME, uno de los grandes encuentros de la industria de la música global, inicia su primera edición en América latina este miércoles y se extenderá hasta el sábado 7, cuando cierre con una gran show encabezado por la argentina Nathy Peluso. El Bizkaia International Music Experience (BIME) muestra en su primera experiencia en el continente americano una amplia programación, nutrida por una amplia gama de profesionales que han marcado la pauta en sus especialidades al nivel global. La agenda de paneles, rondas de negocios, showcases gratuitos al aire libre -en el bonito barrio de Usaquen de la capital colombiana- mantiene el espíritu que lo ha posicionado como una referencia internacional, en donde la versatilidad temática es uno de los pilares más importantes en su desarrollo. Es así como las últimas tendencias artísticas, los festivales, la sostenibilidad, la innovación, las plataformas, startups, la música en vivo y la grabación discográfica serán los temas de conversación con relevantes personajes del panorama mundial de la música.

Desde Colombia, uno de los mercados más activos y grandes de la región, se analizará el fenómeno del consumo de música, la contratación de artistas locales e internacionales y su influencia global en el ecosistema cultural disponiendo además de un espacio para abordar el papel de promotores norteamericanos y europeos presentes en esta dinámica del mercado musical global.

El BIME explorará además cómo la comunicación y promoción conforman parte fundamental de la industria mediante formas de colaboración entre medios musicales, youtubers y publicistas, con un panel dedicado a repasar los 50 años de la mítica radio KEXP de Seattle. El encuentro también acogerá a las casas discográficas independientes en una reunión de la Red LatAm e WIN, en donde se realizarán charlas sobre alianzas y trabajo colaborativo, contando además con la presencia de representantes de la Latin Recording Academy que compartirán conocimientos y pautas sobre el funcionamiento de la organización y la participación en sus diferentes iniciativas.

El BIME en 2022 se realizará por primera vez en la capital colombiana

La programación del congreso profesional se completa con personajes clave del sector como la periodista musical argentina Albina Cabrera y el conductor radial estadounidense Chris Kellogg, la colombiana Leila Cobo de Billboard Latino, Alicia Zertuche -productora del célebre festival South by Southwest- representando al Ruido Fest, la colombiana Camila Saravia de la agencia promotora M3, Sergio Pabón del Festival Estéreo Picnic, Daniel Fletcher por el festival Primavera Sound -que este año también tendrá sus primeras ediciones en Sudamérica-, Diana Rodriguez de parte de Criteria Entertainment, Erika Elliot -directora artística de la fundación neoyorquina City Parks, a cargo de la programación del verano en el Central Park- y el mánager argentino residente en Los Ángeles Tomás Cookman, CEO de la compañía Industria Works (que representa en Estados Unidos artistas de habla hispana como Love of Lesbian, Trueno, El Mató a un Policía Motorizado y El Guincho, y a los ex Talking Heads Tom Tom Club).

Así mismo, el emprendimiento también tendrá lugar en BIME START UP!, un espacio dispuesto para el encuentro e impulso de las startups de la industria musical en donde los finalistas de la Start Up! Competition seleccionadas por destacar en este sector, tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante un jurado de renombre internacional y exponer sus proyectos en la Startup Village. El proyecto ganador podrá tener una experiencia en Silicon Valley, además de conseguir beneficios y participación con el respaldo de BIME PRO Bilbao.

Esta es una cita en donde la formación y emprendimiento como motores de la industria musical hacen parte fundamental de la convocatoria, en el ciclo de formación teórica y práctica BIME CAMPUS, impartido por grandes profesionales del sector cultural, se podrá acceder a masterclasses sobre economía creativa, videoclips, web 3, sellos y la figura del A&R, entre otras temáticas variadas y relevantes que en un programa intensivo de 3 días cualquier persona que quiera profundizar en el conocimiento del sector artístico y además crear conexiones con otros profesionales, así como emprendedores de Iberoamérica.

El programa contará con una selección de charlas y conferencias con referentes internacionales de todos los ámbitos de las industrias culturales y creativas, entre quienes se destacan Abiram Brizuela (EEUU), Director de la Comunidad artística de Sundance Institute & Festival, quien aportará su trayectoria al debate sobre música en las producciones de ficción en mercados iberoamericanos, en un contexto en que el mercado de producción audiovisual está en constante crecimiento.

También dirán presente Amy Peck, CEO de EndeavorVR; Cabra, músico, compositor, multi-instrumentista y productor, fundador y cerebro musical detrás de Calle 13; Carlos Galán, fundador de Subterfuge Records; Claudia Elena Vásquez, Directora Ejecutiva de Universo Vives; y los artistas Draco Rosa (Puerto Rico / EEUU), Francisca Valenzuela (Chile), Gepe (Chile) y Susy Shock (Argentina).

Entre las múltiples actividades que se realizarán del 4 al 7 de mayo, también está el BIME City que será un circuito de showcases abiertos y gratuitos que se celebrará en cuatro espacios y en dos horarios, en escenarios abiertos y cerrados del barrio de Usaquén, uno de los más elegantes y pintorescos de Bogotá. Mr. Bum, Zula, el escenario Usaquén, Cinema Paraíso, Kaputt y Cumbia House, son los espacios que alojarán 25 recitales, más proyecciones de videos y películas y eventos como un mercado de vinilos.

