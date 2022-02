“El libro de oro”: Alejandra Llamas busca ayudar a triunfar en el juego de la vida

Alejandra Llamas, la autora, señala que uno se tiene que reconocer a sí mismo (Foto: Facebook/Alejandra Llamas)

La escritora mexicana, nacionalizada estadounidense, Alejandra Llamas tiene un objetivo para todos sus lectores y es, asegura, lograr el éxito en los planes que han hecho para su existencia.

Por eso, sostiene que “El libro de Oro: Reglas para triunfar en el juego de la vida” busca que las personas despierten del sufrimiento, del que viven, o las carencias que padecen, y disfruten del gran día.

Asegura la escritora que cualquier persona puede hacer su vida y tomar el camino que le sea más fácil, por lo cual, Alejandra insiste en que hay que tratar de tener todo bajo control y no vivir atrapado en creencias que no te van a funcionar ni ser la víctima de las circunstancias que pasan en la actualidad.

Hace referencia la autora a que el sufrimiento viene de uno mismo y mientras se tenga conciencia de qué es lo que quiere uno para su vida, podrá transformar la realidad y entender (y superar) el sufrimiento que lo rodea.

De igual forma, la autora señala que es necesario reconocerse a sí mismo, pues “todos somos libres de elegir nuestra relación con la vida y también con la plática que uno tiene de manera interna”. Para Alejandra, primero hay que estar bien consigo mismo y quererse mucho, para seguir con los demás, razón por la cual, es necesario expandir su manera de actuar, pensar y sentir, con el propósito de cambiar la expresión de cada uno y poder mostrar lo que realmente es.

Entre los 16 puntos que propone la autora, se pregunta cómo empezar a triunfar en la vida y quererse a sí mismo.

Otro de los aspectos que destaca es el poder de encontrar la armonía y el balance en todas las relaciones y con uno mismo, una manera de seguir adelante sin tener la necesidad de pensar en qué fue lo que ocurrió. Dejar de preocuparse y seguir adelante.

Otro punto que señala Alejandra es no poder jugar por nadie, ni por tus hijos, familiares o tu pareja. Aquí se refiere la autora a que cada uno debe trabajar en sus problemas antes de pretender ayudar a otros. Todo a su ritmo.

¿Quién es Alejandra Llamas?

Es una autora mexicoamericana bestseller, maestra, conferencista y creadora del Proceso MMK. Es una autoridad en caminos modernos y antiguos a la plenitud.

Es fundadora del Instituto MMK, una organización especializada en la enseñanza integral para lograr el autoconocimiento, asentada en Estados Unidos y avalada a nivel internacional por el ICF.

El programa de estudio MMK es más para lograr el auto-conocimiento, elevar la conciencia, y llegar a resultados en todos los ámbitos de la vida. El proceso MMK se compone de las bases de la Ontología, Los Pilares del Ser, El Patrón de Movimiento Visual y el Desarrollo de la Conciencia para deshacer las capas ilusorias de la mente, generar un cambio profundo en el ser y su realidad, describe la página del programa.

A lo largo de quince años ha escrito siete libros, publicados por Penguin Random House, entre ellos el bestseller “El arte de conocerte” y su más reciente publicación “¡Libérate!”, lo cual le ha merecido prestigio y experiencia en varios países.

En 2019 obtuvo un lugar en la lista de Best Sellers en Estados Unidos, por lo que fue galardonada por The Best Sellers Choice, convirtiéndose en un orgullo hispano.

