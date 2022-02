Estos son los libros que leen los personajes de ‘And just like that’, el reboot de Sex and the city

Sarah Jessica Parker encarna ahora a una Carrie Bradshaw consagrada como escritora y nuevos hábotos de lectira que se evidencian en cada episodio. Foto: CRAIG BLANKENHORN / HBO MAX

Esta nueva etapa de la historia del mundo de Carrie Bradshaw en ‘Sexo en Nueva York’ ha despertado todo tipo de críticas y controversias, pero no todo ha sido cuestión de insatisfacción y desacuerdos de los fans respecto a los cambios de elenco. Nuevas conversaciones se están propiciando alrededor de algunos detalles en esta producción, como la gran atención al detalle en cada nuevo capítulo y el consumo de literatura por parte de los personajes, no solo de Carrie, hacen parte de ellos.

El regreso de ‘Sex and the city’ ha puesto la mira en nuevos hábitos de consumo; de hecho, es un reflejo bastante interesante de la actualidad en medios de comunicación, donde los podcasts hacen parte de una nueva era de la información, las conversaciones sobre género, sexualidad y la predominancia de los libros, que aparecen en lugares protagónicos de la serie, brindando un marco renovado de personalidad de la protagonista en su madurez, consagrada ahora como una reconocida autora y no como la chica que escribía una columna semanal; pero esto no se limita a ella, sino también al resto de su círculo social cercano moderando la conversación con sus amigas de siempre y apareciendo probablemente con mayor notoriedad de lo que lo hacían las prendas de vestir y zapatos de diseñador (con sus respectivas menciones) en las temporadas previas de SATC.

Según informa la revista Vogue, la misma Sarah Jessica Parker y el departamento de atrezzo (objetos que aparecen en escena tanto en teatro, como en televisión y cine) de la serie seleccionó cuidadosamente los libros que cubren las paredes de su apartamento de soltera.

Seguramente si usted es un espectador atento a los detalles se habrá percatado de la cantidad de libros que han aparecido hasta ahora en la serie, aunque es evidente que muchos han sido puestos ahí intencionalmente, y algunos (por ejemplo, el libro de Miranda sobre la sobriedad) tienen incluso su propia trama; sobre esto Michael Cory, director de producción de ‘And just like that’, comentó que se trató de un proceso de colaboración entre guionistas, actores y el departamento de dirección escénica y confirmamos que absolutamente ningún detalle de una gran producción como esta deja ningún detalle al azar y que cada mención o referencia literaria hace parte del proceso de construcción de los personajes de acuerdo a sus edades, intereses y perfiles.

Según señaló Cory, el equipo de dirección escénica recopiló alrededor de 120 títulos solo para el personaje de Carrie “empezamos hablando con ella sobre las líneas generales de los libros y a medida que pasaba el tiempo ella misma aportó algunos títulos que le gustaban”, también se adquirieron ediciones anticipadas en un esfuerzo por que la selección resultara lo más actual posible, ya que este reboot está enmarcado en una época post pandémica, lo que constituyó un reto para el equipo al no saber con precisión cuándo se emitiría la serie, sin embargo antes de rodar cada escena, Parker no solo participaba en la producción ejecutiva de la serie, sino que estaba al tanto de detalles como la elección de los libros que tendría en la mano o en el bolso en cada episodio, probablemente con la misma precisión de la elección de sus icónicos atuendos.

La importancia de los libros en el regreso de la serie ha sido tal que la página oficial de Instagram de ‘And Just Like That’ destacó varios de los libros que Sarah Jessica escogió para la lista de lectura de Carrie. Se trata de una selección muy amplia, marcando un reflejo del compromiso de los creadores por enfatizar en un nuevo nivel en la importancia de la inclusión, representación y diversidad en esta nueva fase de la historia que comenzó a emitirse en 1998, un tiempo en el que Carrie basaba sus hábitos de lectura a las revistas de moda y belleza que gozaban de mayor popularidad a finales del siglo pasado.

En este listado se destacan títulos basados en personajes transgénero, otros que exploran estudios raciales, novelas escritas por mujeres y por voces BAME (personas de raza negra, asiática o minorías étnicas), además de tomos que insinúan posibles tramas de la serie, como los roces entre la amistades femeninas, lo que conduce buena parte de la narración de este nuevo tiempo de la historia para Carrie, Miranda, Charlotte y la innolvidable Samantha, que a pesar de su ausencia en el reparto, sigue siendo un foco de tensiones e inquietudes que los guionistan han tratado de suplir con otros personajes.

<b>Fight Night (Miriam Toews)</b>

Esta novela que sobresale del bolso de Carrie mientras espera su cita de fisioterapia con el apuesto Travis es una historia de mujeres fuertes. Sigue a tres generaciones de mujeres centrándose en la más joven, Swiv, que a sus nueve años recibe una educación poco convencional de su formidable abuela. Al parecer, Parker tenía muchas ganas de incluir este título: unas fotos del rodaje del año pasado la mostraban sosteniéndolo en una escena diferente que no se incluyó en el montaje final.

<b>‘Rainbow Milk (Paul Mendez)</b>

Este libro reposa junto a Carrie en la mesa de picnic de la comida en la que sale a relucir la infame frase de Charlotte: “¿Un dedo te hizo sentirte viva?”. El libro de Mendez explora la identidad racial y sexual a partir de un joven gay de raza negro que con 19 años huye de su casa después de que varios miembros de su comunidad descubran su orientación sexual.

<b>‘Who They Was’ (Gabriel Krauze)</b>

Preseleccionada para el Premio Booker en 2020, Who They Was es una novela autobiográfica ambientada en el violento submundo criminal de Londres. El autor mostró en Twitter su sorpresa al ver a Carrie leyendo un ejemplar de su libro en su cama: “No sabía que esto estaba en la lista de deseos hasta que lo vi”.

<b>‘The Nickel Boys’ (Colson Whitehead)</b>

Vemos The Nickel Boys abierta y a medio leer en la cama de Carrie en el quinto episodio, poco antes de que Miranda y el jefe de Carrie, Che Diaz, mantengan relaciones sexuales en su cocina. Fue una de las novelas seleccionadas personalmente por Parker y cuenta la historia de dos chicos enviados a la Escuela Dozier, un infernal reformatorio de la Florida de los años 60. Del mismo autor que El ferrocarril subterráneo, el libro ganó el Premio Pulitzer de Ficción en 2020 y la revista Time lo incluyó en su lista de los mejores libros de la década.

<b>Quit Like A Woman: La decisión radical de no beber en una cultura obsesionada con el alcohol (Holly Whitaker)</b>

El libro que Miranda compra en Amazon cuando está borracha esboza un enfoque feminista de la sobriedad diseñado para ayudar a las mujeres a dejar de beber alcohol. En la vida real, Chrissy Teigen es una de las que siguieron este método con éxito el año pasado.