El desafío del texto, entonces, pasa por cómo entregarse a un texto sin entregarla a ella. Cómo no caer en la destreza automática del autor ni en la autocompasión ni, mucho menos, en “la cura” a través de la escritura. La peor parte no es una despedida: es el homenaje a la mujer con la que vivió la mejor parte de la vida y la resignación de saber que ahora sólo resta la peor. Es la aceptación del duelo y el deseo —sí: el deseo— de que no termine porque con el fin del dolor puede venir también el fin del amor. “Juro que desde que la perdí no he pasado ni una hora sin pensar en ella”, escribe. Y también: “No he vuelto a ser feliz de verdad, íntimamente, como antes lo era cada día, ni un solo momento desde que supe de la enfermedad de Pelo Cohete”.