“La decisión de Hachette de abandonar el libro de Woody Allen me hace sentir incómodo”, escribió el autor de IT y Carrie. Y para evitar cualquier polémica en tanto a su relación o interés por la obra de Allen, agregó: “No es él: me importa un comino el señor Allen. Lo que me preocupa es quién será el siguiente en ser amordazado. Una vez que empiezas, el próximo es siempre más sencillo”.