- Cuando hicimos la muestra dejábamos un espacio al final para que puedan contar sus experiencias o hacer preguntas. Siempre había gente grande que contaban anécdotas que a todos le hacían rememorar cosas y además había chicos adolescentes que lamentablemente desconocían muchas cosas que pasaron en la Argentina hace no mucho tiempo y ellos no tenían la menor idea. Lo que hicieron fue efectivo. El tema de silenciar a la gente que se salvó, fue muy inteligente. Me fui dando cuenta después de ver el documental lo fuerte que seguía siendo el tema y para mi fue una liberación poder contarlo y más aún , poder juntarme con mis compañeras que estuvieron detenidas conmigo y hacer la denuncia en 2015. Yo recién se lo pude contar a mi hija siendo grande. De algún modo el documental pone esto en relieve y en evidencia que no hay derecho a callarse porque no solo tiene que ver conmigo sino con la sociedad y se tiene que saber para que no vuelva a ocurrir.