TEFAF Modern Art, TEFAF Design y TEFAF Works on Paper ofrecen a los coleccionistas la oportunidad de adquirir obras directamente del artista o de conseguir algunas de la obras de arte de más reciente creación disponibles en el mercado. The Mayor Gallery (Stand 451) ofrecerá Old Lady II, una escultura realizada en 1967 con tejido, madera y relleno por Jann Haworth (nacida en 1942). Esta obra procede directamente de la artista, que es también la autora de la famosa portada del álbum Sergent Pepper para The Beatles. En la actualidad, Haworth tiene una exposición individual en la Pallant House, en el Reino Unido.