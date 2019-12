Tras la restauración, la Pietá será mucho más parecida a como era inicialmente. La profunda oscuridad del fondo tendrá una calidad dramática contra las brillantes decoraciones doradas y la pintura deleitará e ilustrará a los visitantes del LACMA durante los años venideros. La Pietá se presentará en la próxima exposición del LACMA, The Eye of the Imagination: LACMA’s Collection of Spanish Colonial Art (El ojo de la imaginación: colección de arte colonial del LACMA), a cargo de Ilona Katzew y cuya apertura está prevista para 2021. El catálogo correspondiente incluirá un minucioso análisis académico de la pintura.