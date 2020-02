Para quienes no hablan portugués y, aun siendo fans del Chico cantautor, se pierden las maravillas que es capaz de hacer con el lenguaje en las letras de sus canciones, las traducciones de sus libros de ficción son siempre una oportunidad para acercarse mejor a su obra, a pesar de las limitaciones que antes mencionábamos. “Esa gente” (Companhia das Letras, 2019; 194 p.) es su sexta novela, después de Estorbo, Benjamín, Budapest, Leche derramada y El hermano alemán. Aún no fue publicada en español, pero no debe demorar.