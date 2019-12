“En general, vemos que el racismo y el odio están en alza en todas partes”, dice Wieviorka en el comienzo de la charla. “Pero el odio se posa sobre gente que está en una cierta sociedad, en función de una cierta historia. Si queremos entender el lugar del islam en Francia hoy, tenemos que ver cómo la migración venida del Magreb, vieja zona colonial francesa, pasó de ser una migración de trabajo en los años ’50 y ‘60 a ser una migración de poblamiento a partir de los años ‘70”. Tal como cuenta el experto, los inmigrantes del Magreb que llegaban a trabajar a Francia entonces eran hombres solos, trabajaban en la industria, soportaban condiciones de trabajo muy duras y condiciones de vida incluso peores. Era una situación muy particular: estaban empleados, pero no tenían familia, no eran franceses, y a veces ni siquiera hablaban francés. Es decir, estaban integrados en el trabajo, pero aislados en la vida. Todo cambia a mediados de los años ’70, cuando la crisis del petróleo y los cambios en los modelos de producción hacen cada vez menos necesaria esa mano de obra no calificada, y aparece entonces el desempleo estructural. Pero muchos de esos trabajadores deciden quedarse en Francia con la expectativa de conseguir trabajo, y aprovechan para traer a sus familias. “El resultado”, explica Wieviorka, “es que esa población inmigrante se asienta y se vuelve parte integral de la sociedad francesa. Y pocos años más tarde, estas poblaciones están en la situación exactamente inversa: ahora no tienen trabajo y viven en la precariedad, pero están integrados a la sociedad francesa porque hablan francés, van a la escuela, arman familias y tienen un techo.”