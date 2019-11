“…Louisa logró algo difícil en los libros para jóvenes: pudo transmitir conceptos morales sin moralina. De otro modo, los niños de antes y de ahora se habrían aburrido. Creo que Louisa entendía a los niños, le gustaba relacionarse con ellos, podía ponerse a su altura y divertirse, y eso la convierte en una escritora diferente. No escribe para niños, sino que se recuerda a sí misma como niña. Mujercitas es una lectura iniciática, es verdad, que inspiró a escritoras en ciernes de todo el mundo, pero también un libro para releer a lo largo de la vida. Como una obra del teatro al que la autora era aficionada, el telón puede levantarse repetidas veces para ofrecernos la novedad de cada representación. Louisa misma nos lo dice: Cae el telón sobre Meg, Jo, Beth y Amy. Que vuelva a levantarse alguna vez depende del recibimiento que tenga el drama doméstico titulado Mujercitas. ¡Si ella hubiese sabido de antemano cómo sería ese recibimiento! En su recorrido literario de infinidad de relatos, poemas, fábulas de hadas y elfos, novelas adultas y juveniles, Louisa escribió también un diario personal, hábito que su padre le inculcó desde muy pequeña, y muchas cartas. En esos escritos íntimos podemos conocer a “la otra” Louisa, la que sufría por las cosas que anhelaba y no podía tener, la que necesitaba a sus hermanas con locura, la que acudía a su madre como refugio para sus problemas y luego se propuso brindarle la comodidad que siempre le faltó; la Louisa que reverenciaba la honestidad intelectual del padre y su proverbial bondad, aun sin comprenderlo del todo; la que fue capaz de sacrificarse por atender los cuerpos y el espíritu de los soldados y cargar con esas secuelas toda su vida; la Louisa que podía tomar con humor las excentricidades de los intelectuales de Concord y parodiarlos sin jamás ofenderlos; esa Louisa que recorría el Boston Common una y otra vez, hasta gastar los talones de sus medias, mientras pensaba historias; la que cosía para ganarse la vida, enseñaba a los niños en las escuelas, o se empleaba como sirvienta con tal de llevar dinero a la casa. En una época en que las mujeres debieron luchar para que se reconociese su derecho a votar, a percibir el mismo salario que los hombres y a que sus opiniones fuesen tomadas en cuenta y valoradas, Louisa May Alcott llevó en alto esas banderas sin estridencias, con su pluma y sus actos. Sólo por eso, Mujercitas merece una segunda lectura y muchas más, pues su contenido desborda la trama. Mujercitas no es lo que parece. Tampoco Louisa lo es. La que cumplió el deseo póstumo de su madre y promovió la primera votación femenina en Concord no puede ser solamente una autora para niños. Fueron sólo siete mujeres a votar. Entre ellas Louisa, una mujer a la que sólo podemos amar y admirar.”