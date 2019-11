Mientras vivía, y durante varios años después, Fontanarrosa tuvo una página web. Fue en la época dorada de las punto com, cuando aún no existían las redes sociales, al menos como las conocemos ahora. En esa página, que bien podríamos catalogar como web oficial, tenía una frase, tal vez una de las más repetidas y descontextualizadas. No importa el contexto, pues él la llevaba como frase de cabecera, como carta de presentación, un posible epitafio. Y es esta: “De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice: ‘me cagué de risa con tu libro’”.