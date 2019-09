– Si uno se pone a pensar cómo funcionan los algoritmos y los predictores de búsqueda se da cuenta de que la idea de inteligencia artificial es un poco polémica. Por un lado, el algoritmo desarrolla un sistema de relaciones entre variables que es mucho más complejo del que puede desarrollar un cerebro humano, pero por otro lado la inteligencia artificial no puede por sí misma producir innovación, no puede captar la ironía, no puede interpretar tonos… Hay algo que tiene que ver con la experiencia, con el doble sentido y con el simulacro que no va a poder ser reemplazado por estas tecnologías. Uno puede poner un bot para que conteste preguntas sobre un producto pero hay un momento donde tenés un problema especifico y ahí siempre vas a tener que hablar con una persona. Eso marca la importancia de estimular las capacidades de lectura, así como la enseñanza de la literatura como un espacio donde el sentido es reversible y se disemina.