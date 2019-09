— Después del golpe de Estado en Argentina, gran parte de estas organizaciones se van del país. Es una gran derrota para todos, pero los itinerarios son diversos. Una punto en común es esta tensión entre la revalorización de la democracia política -en los 60's y 70's no era una categoría fuerte-, y los derechos humanos, un paradigma que interpela muchos valores políticos de estas organizaciones en el sentido de la "no violencia". La tensión entre lo político y lo militar se dio en el Movimiento Todos por la Patria (MTP) y en los tupamaros, en Uruguay. En los dos hay una voluntad de readecuar el discurso al momento democrático con publicaciones como las revistas Entre Todos o Mate Amargo. Pero el resultado es ilustrativamente diferente: en Argentina, tras el copamiento del cuartel de La Tablada, Enrique Gorriarán Merlo (ex PRT) es una figura que no incidió y terminó preso, mientras que, del otro lado, José Pepe Mujica fue presidente. Los sesenta fueron un capital político para el ciclo de gobiernos progresistas, lo cual habla de un legado y de algo a rescatar de esa experiencia. Mujica y la ex presidente Dilma Rousseff, en Brasil, usaron ese capital simbólico en un sentido electoral.