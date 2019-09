Todo había comenzado por los ladridos insistentes de un perro. Bercowitz estaba en su departamento cuando la mascota de su vecino empezó a ladrar sin parar, acto que lo enfureció. Disparó para matarlo, pero no dio en el blanco. Por el contrario, vio cómo un demonio se introducía en el perro, que comenzó a hablar directamente a su cabeza, instándolo a matar. Provocó seis muertes y siete heridos en sus autos. Las mujeres tenían, como norma, pelo castaño hasta los hombros. Había inventado un logo que acompañaba a la firma: "Son of Sam". Empezó a escribir a la prensa: "Sam es un tipo sediento. No me dejará parar de matar hasta que esté saciado de sangre". Era el perro que ladraba. Bercowitz trabajaba como cartero y no tenía vida social ni relaciones sexuales de ningún tipo. Se la pasaba en su departamento, cuyas ventanas había cubierto para preservar su intimidad. En las paredes había escritos mensajes que, según Bercowitz, lo incitaban al asesinato. Más tarde declaró que durante un año no había podido dormir una noche entera y que la pulsión de matar se apoderaba de él cuando escuchaba voces y gritos dentro de su cabeza. Ante la paranoia generalizada, Bercowitz se movilizaba en su auto Ford por distintos puntos de la ciudad para cometer sus crímenes.