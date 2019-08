Pero, por sobre todo, la diferencia con la primera temporada es que los agentes no se dedican ya tan sólo a la investigación, entrevistas, elucubraciones alrededor de las que gira el drama, sino que usan sus placas del FBI para intervenir en el caso del asesino de Atlanta que mató a 29 niños, púberes y adolescentes negros entre 1979 y 1981. El caso es trepidante: las víctimas pertenecen a los sectores más pauperizados de una sociedad donde gran parte de la policía había pertenecido al Ku Klux Klan. La serie muestra a las madres organizándose por las víctimas y por aquellos niños desaparecidos, mientras el agente Ford esboza la teoría de que el asesino debía haber sido un hombre negro, algo inusual entre los asesinos seriales. La caza del asesino, combinada con el drama familiar de Tench y los dilemas de Carr, dan tono a esta nueva temporada que -Dios no lo permita-, no deja de mostrar en cada capítulo un pequeño fragmento de la preparación del asesino serial BTK, que aún hoy se encuentra libre.