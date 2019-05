Harvey Weinstein alcanzó acuerdos provisionales por 44 millones de dólares con víctimas de abuso y acreedores

El pacto, que aún no ha sido firmado, busca cubrir todos los procedimientos civiles iniciados contra el magnate caído en desgracia, incluidos aquellos en Canadá y Reino Unido. No obstante, no lo exonera de los procesos criminales en su contra por asalto sexual, por los que irá a juicio en septiembre