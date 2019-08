Bajo ese concepto, transformó su negocio en 2011, cuando estaba al borde de la quiebra. ¿Qué fue lo que hizo? Llenó las 289 librerías a su cargo con libros que los clientes quieren, y no con los títulos que los editores sugerían mediante acuerdos comerciales. Además, le dio vía libre a que cada gerente personalice su librería y evitar la frialdad estándar de las cadenas. Fue tal la libertad que algunos locales directamente le cambiaron el nombre. Todo esto fue contado en The New York Times.