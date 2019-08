Tenía apenas 66 años durante aquel verano suizo cuando murió. La situación es extraña, aunque no por eso menos real. Corría el mes de julio de 1969 —había concluido en Mayo Francés pero las movilizaciones estudiantiles y obreras no cesaban— y este filósofo judío alemán había decidido tomarse unas vacaciones en Viège. Hacía tiempo que venía obsesionado con el alpinismo. Los médicos le habían recomendado que no se expusiera a ese tipo de climas y menos a ese tipo de actividades. No hizo caso. No le interesaba hacer caso. En una excursión rumbo a las montañas padeció ataques de arritmia y palpitaciones que lo afectaron al punto tal de tener que internarse. Unos días después, el 6 de agosto para ser preciso, tuvo un infarto agudo de miocardio. Hoy se cumplen cincuenta años de su muerte.