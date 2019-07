Quizás, más allá de las acusaciones de apelar a lo irracional (después de todo, Fuller es mujer), algo que hoy podría generar rechazo, pero tal vez no en la época victoriana, es que en The Dead Letter, el detective, Mr. Burton, utiliza los poderes psíquicos de su hija para avanzar en la investigación que lo llevará a descubrir al culpable. La niña queda agotada, sin fuerzas. Pero el padre vuelve a intentarlo. Hoy podría acusarse a Burton de un montón de cosas. Incluso, ese recurso pudo haberse evitado (ahí tal vez faltó un editor, quizás Orville, el marido de Metta, tampoco pudo ver ese "defecto"). Pero la hija del Burton es un personaje secundario, no es central en la trama.