"Calculé sólo una o dos muertes, si eran necesarias. Pero por primera vez he sentido la fiebre de la sangre. Por culpa de esta asquerosa ciudad. No hay manera de andar limpio", reflexiona el detective, después de desbaratar el arreglo que rodeaba a una pelea de boxeo y provocar así nuevos crímenes.

Dinah Brand, "la caprichosa mujer que manejaba a su antojo a los hombres de Personville", es uno de los grandes personajes de la historia y un preanuncio de Brigid, la protagonista de El halcón maltés, siguiente novela de Hammett, que envuelve a los demás con sus mentiras e intrigas bajo la apariencia de una chica tímida y vulnerable. "No es el dinero en sí. Son los principios. Una chica tiene que valorarse, no puede hacer regalos", dice irónicamente, para advertir al detective que ninguna información le saldrá gratis.