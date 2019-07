"Arroyo trabaja sobre una teoría de los reflejos entre las perlas desde hace 20 años. No nos conocíamos y nos encontramos a través de internet, porque las imágenes por computadora que se producen tras introducir sus cálculos matemáticos son muy similares a mis obras. Fue un encuentro fortuito, él creyó cuando vio mi obra que yo también era una matemático trabajando en su campo. Me contactó y fue un momento muy extraño, algo gracioso, él creía que mis trabajos también eran proyecciones computarizadas, no objetos reales. Vino a visitarme a mi estudio en París y yo al suyo, en México. Después él tomó mis obras y realizó un cálculo matemático de ellas", explicó a Infobae Cultura durante una recorrida privada.