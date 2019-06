"No conozco muy bien el mundo hispanohablante, pero es muy interesante para mí", dice en este encuentro con Infobae Cultura. No han pasado veinticuatro horas de de su aterrizaje en estas tierras australes, sin embargo arriesgado una definición: "Buenos Aires es una ciudad muy vibrante. Esa es la impresión que me está generando". Al hablar de literatura, el nombre que nos une —casi como Messi o Maradona , pero en el terreno de las letras— es el de Jorge Luis Borges. Alex lo leyó y mucho. "Lo que me gusta es que es un escritor arcaico y moderno al mismo tiempo, y eso es muy interesante e inspirador", comenta. Troyano es la novela que acaba de publicar la editorial chilena Librosdementira, su primera obra traducida al español, y eso es lo que lo trae aquí.