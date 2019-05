-¿Qué es su música, la que hace ahora?

– Lo que nosotros hacemos tiene bases en el fado y en la música tradicional del sur de Portugal. Ahí están los pilares de todo. Pero a partir del original, cuando escucho otras músicas, me influyen y cambian algo en mi cabeza. Es el reflejo de lo que me gusta escuchar. No me importan los catálogos, qué música es, no me hace falta. Busco lo que me emociona, lo que me pone los pelos de punta… Los silencios, las dinámicas, las historias. No me gusta la música como entretenimiento, necesito que me llene de algo más.