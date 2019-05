– No tanto: él es muy humano, humilde, muy accesible. No es una de esas personas que te miran desde arriba… Lo que me intimidaba un poco era qué iba a generar en él la variación que yo bailaba. Yo quería sentirme bien profesional, tratar de mostrarle que era un Basilio convincente. Aunque yo pensaba un Basilio donde todo era diversión, picardía: en cambio, él me explicaba que no todo tenía que ser con una sonrisa, que tenía que mostrar también el lado B del personaje, algo que me costaba un poco más. En los ensayos, él era muy inspirador y expresivo al hablar: muy actor, muy artista. Entonces te nutría y te daban ganas de no guardarte nada al bailar.