"Los espacios rurales son más interesantes para las historias que me encantan", dice Maia, que participó en la última Feria del Libro de Buenos Aires. No obstante, el ámbito en que transcurren sus novelas "es un espacio ficcional, creado para narrar esas historias: no tengo ninguna relación personal con esos lugares, ni con los personajes: todo es ficción", comenta a Infobae Cultura.