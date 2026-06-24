Políticos reaccionaron al pronunciamiento de Petro sobre una “intervención extranjera” en las presidenciales: “No se desmovilizó del todo”

Enrique Peñalosa, Jennifer Pedraza y Daniel Briceño le contestaron al presidente Gustavo Petro por mencionar "injerencia" extranjera en las elecciones presidenciales - crédito Sergio Acero/Colprensa - @CamaraColombia/X - @Danielbricen/X

El presidente Gustavo Petro cuestionó la legitimidad de las recientes elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026 tras la victoria del candidato de derecha Abelardo de la Espriella.

En un extenso hilo publicado en X, Petro sugirió que el proceso electoral debería “declararse nulo” por la supuesta intervención del presidente Donald Trump en la campaña.

El mandatario colombiano sostuvo que la “injerencia extranjera” representa una vulneración tanto de la Constitución colombiana como del Derecho internacional.

Petro fundamentó su postura en declaraciones públicas del presidente estadounidense, quien calificó el triunfo de De la Espriella como “un honor” y lo describió como “un buen hombre”. Según el mandatario saliente, este respaldo explícito constituye “la intervención directa del presidente Donald Trump”.

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Además, afirmó: “La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia”, citando tratados internacionales de la ONU y la OEA.

Gustavo Petro cuestionó el triunfo de Abelardo de la Espriella y denunció vulneración constitucional por apoyo de Donald Trump - crédito @petrogustavo/X

Tras lo anterior, Jennifer Pedraza, representante del partido Dignidad y Compromiso, criticó el tono del mandatario saliente y la repercusión de sus palabras en el ambiente político.

“Ni con la derrota el presidente aprendió que su lenguaje le hace daño a la democracia y al progresismo”, señaló. Pedraza insistió en la importancia de acatar el resultado: “Aunque no nos guste el resultado debemos respetarlo, el 7 de agosto deberá retirarse Petro para que llegue De la Espriella”.

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Aseguró que su partido ejercerá control político sobre el nuevo gobierno y reclamó atención a la “injerencia extranjera en los asuntos nacionales”.

Jennifer Pedraza pidió respeto al resultado electoral y cuestionó el discurso de Gustavo Petro tras la derrota electoral de Iván Cepeda - crédito @JenniferPedraz/X

Desde otro ángulo, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, ironizó sobre los términos utilizados por Petro. “‘Injerencia’, no ‘ingerencia’... esta segunda se parece a ‘sin gerencia’, algo que conocemos, cierto Presidente @petrogustavo?”, escribió en su red social de X, aludiendo a errores de gestión y juegos de palabras.

Enrique Peñalosa utilizó un juego de palabras para cuestionar a Gustavo Petro tras su mensaje sobre injerencia extranjera en las elecciones - crédito @EnriquePenalosa/X

El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, fue más tajante al advertir sobre los riesgos de los discursos presidenciales.

“La ingerencia extranjera determinante y prohibida en nuestra constitución es causal, de lejos, para anular las elecciones como hizo Europa, y es causal de rebeldía y de alzarse en armas como hice de joven”, afirmó.

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Forero acusó al mandatario de incitar a la confrontación: “En su enajenación el pirómano promueve la lucha armada. ¡Qué peligro!”.

Andrés Forero alertó sobre el peligro de los discursos de Gustavo Petro y advirtió sobre posibles consecuencias legales - crédito @AForeroM/X

Por su parte, Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante electo del Centro Democrático, interpretó la actitud de Petro como un intento de desconocer la victoria de Abelardo De la Espriella.

“Petro abona el terreno para desconocer el resultado electoral y la victoria de Abelardo De La Espriella. Está ebrio de poder, no sale del impacto, no entiende cómo perdió a pesar del voto fusil, la maquinaria y los ríos de plata en las regiones. Está desconsolado”, escribió.

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Daniel Briceño acusó a Gustavo Petro de preparar el desconocimiento de la victoria de De la Espriella - crédito @Danielbricen/X

Esto dijo Carlos Carrillo sobre pronunciamiento de Petro sobre “injerencia extranjera” en las elecciones

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, se pronunció sobre el resultado de las elecciones presidenciales y el futuro del progresismo en Colombia.

En un extenso mensaje dirigido al presidente saliente, Carrillo respaldó los cuestionamientos sobre la influencia extranjera en el proceso electoral y expresó su preocupación por la confianza ciudadana en las instituciones.

“Presidente, usted tiene razón. Abelardo de la Espriella es un agente extranjero, un virrey al servicio de los intereses norteamericanos; indudablemente hubo una abierta injerencia gringa y con un margen tan estrecho, millones de colombianos quedan con duda y desconfianza”, afirmó Carrillo.

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El exfuncionario señaló que esa incertidumbre habría estado presente si la victoria hubiera sido para la izquierda con poca diferencia.

Carlos Carrillo denunció injerencia extranjera y llamó a una oposición firme tras la derrota electoral - crédito @CarlosCarrilloA/X

Carrillo denunció que los seguidores del presidente electo dominan organismos clave del sistema electoral y judicial. “Los partidarios del presidente electo controlan el nefasto Consejo Nacional Electoral y la Registraduría; también, las cortes y la junta del Banco de la República están bajo la égida de las derechas”, subrayó.

Pese a las críticas, el exdirector de la Ungrd pidió aceptar el resultado y enfocarse en ejercer una oposición firme. “Hoy lo que queda es reconocer los resultados y hacer oposición con rigor; la razón, la moral, los valores del catolicismo y 13 millones de colombianos están de este lado”, remarcó.

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Carrillo proyectó que el progresismo volverá al poder en el futuro: “Volveremos presidente, con 15 o 16 millones de votos que conseguiremos desde el poder local, desde la alegría de la juventud, desde la lucha contra la desinformación de los medios arrodillados a EE.UU.”.

Finalmente, Carrillo agradeció al presidente saliente por abrir caminos para la izquierda: “Gracias presidente por convertir a la izquierda en una opción real de poder”.