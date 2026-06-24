La famosa DJ Amelie Lens le regala a su abuela una casa para agradecerle que la cuidara cuando se quedó huérfana: “No más inviernos fríos, no más escaleras”

La famosa DJ Amelie Lens le regala a su abuela una casa para agradecerle que la cuidara cuando se quedó huérfana (Instagram)

La DJ belga Amelie Lens ha regalado una casa a su abuela para agradecerle que la criara tras quedarse huérfana de madre a los cinco años. Un gesto que la artista ha compartido en Instagram junto a un relato sobre la precariedad en la que vivieron y la promesa que se hizo de niña: devolverle algún día todo lo que hizo por ella.

La artista, de 36 años, ha explicado que compró el piso hace unos meses y que su abuela ya se ha mudado. La nueva vivienda elimina dos de las dificultades que marcaban su vida anterior: los inviernos sin apenas calefacción y las escaleras que tenía que subir cargada con la compra.

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Lens ha contado que, tras la muerte de su madre en 1995 por un ataque al corazón, pasó primero por casa de una tía y después de otra. Cuando tenía 11 años, en 2001, se fue a vivir definitivamente con su abuela, que la acogió y la crio “como si fuera su hija”. En el mensaje, la DJ recuerda que ambas vivían en una vivienda social. “Cuando tenía cinco años, mi mundo se derrumbó porque perdí a mi madre”, escribió la artista, antes de añadir que su abuela “se convirtió en todo su mundo”.

La DJ ha compartido en su cuenta de Instagram el detalle que ha querido tener con su abuela para que no pase más frío ni suba escaleras

La nueva casa de su abuela

La publicación detalla una infancia atravesada por carencias materiales, aunque, según su propio relato, nunca faltó el afecto. Lens recuerda que cada invierno le “rompía el corazón” ver a su abuela bajo capas de mantas porque la calefacción “apenas funcionaba”. También describe el impacto que le causaba verla subir bolsas pesadas por las escaleras. A partir de esa imagen, dice haber formulado una promesa silenciosa desde niña: cuidar de la mujer que “lo sacrificó todo” por ella.

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La DJ ha explicado que la sorpresa dejó a su abuela “en shock” al principio. Ahora, según su testimonio, ya vive en la nueva casa “como la reina que es”, con “seguridad, comodidad y paz”. El regalo incluye además otro apartamento en la planta de arriba para que una persona encargada de atenderla, y también sus tías, puedan permanecer cerca. La artista resume así el cambio: “No más inviernos fríos, no más escaleras”.

Quién es Amelie Lens

Para Lens, la escena supera el valor material del inmueble. “Verla tan feliz es el mayor logro de toda mi vida”, escribió la DJ, que cerró su mensaje con otra frase que resume el sentido del gesto: “Ella me dio un futuro y ahora yo puedo darle el mundo”. Antes de consolidarse como figura internacional de la música electrónica, la belga Amelie Lens cursó la rama artística de la educación secundaria. Al mismo tiempo trabajó como asistenta.

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Amelie Lens, en imagen de archivo (Instagram)

La carrera de la artista la ha llevado a ocupar un lugar destacado en la escena techno. El 5 de julio actuará en Turín en el Kappa FuturFestival y este mismo julio tiene previstas dos actuaciones en Boom, en Tomorrowland, el mayor festival de música electrónica del mundo.

En la primera de esas citas actuará en el escenario Atmosphere y en la segunda en Freedom. El año pasado cerró además el escenario principal durante el segundo fin de semana del festival, una posición que da medida de su peso actual en la electrónica y contrasta con la historia personal que ha querido contar ahora para explicar por qué regalar una vivienda a su abuela es, para ella, el logro más importante de su vida.

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