Es claro: podemos leer los Relatos verdaderos como obra de anticipación. Pero ¿a qué se anticipa, exactamente? No tanto a los viajes espaciales o a las narraciones del futuro, sino a la diferencia entre realidad y ficción, tan borrosa entonces. Por un lado, Luciano establece en el proemio un tipo de lector más propio de nuestra época: el lector paranoico, aquel que lee con suspicacia y cuya creación Borges le adjudica a Poe. «Es preciso que aquellos que frecuenten este texto de ningún modo confíen en él», le ordena Luciano al lector. Sin embargo, una vez comenzada la travesía el narrador inventa con gusto y sin límite: «Ciertamente sé que contaré cosas que parecen increíbles. Sin embargo, las voy a contar». En esa (falsa) contradicción edifica su obra: el lector sabe que está fabulando, pero Luciano simula de todos modos un pacto de verdad: «Dudo en hablar, no sea que alguien piense que miento a causa de lo increíble de lo que cuento». Sobre una suerte de infierno comenta: «Las penas más las soportaban los que habían mentido durante su vida y los que no habían transcrito la verdad», y lo cierra así: «Tuve felices esperanzas para el futuro, pues sé perfectamente bien que no dije nada falso». Luciano, maestro de la ironía, remata su obra con el título Relatos verdaderos; así, con un solo gesto, no solo se anticipa a la ciencia ficción, sino también a la novela.