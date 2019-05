Con este tipo de estructura, Serling y otros autores de la serie opinaron sobre todo. En el terrible El Refugio –The Shelter– (de los pocos capítulos de la serie donde no hay elementos fantásticos), se imaginaba cómo el pánico por la posibilidad de la bomba atómica y la urgencia por encontrar un refugio desnudaba las tensiones raciales y sociales en Estados Unidos; en El tercero desde el sol –Third From the Sun– se mostraba de forma lateral y con un relato extraterrestre la posibilidad de que una guerra atómica se desatara y exterminara la humanidad; en Los monstruos de la calle Maple –The Monsters are Due on Maple Street– se satirizó la época de la paranoia macartista imaginando vecinos que empezaban a enloquecer de pánico manipulados por un plan alienígena, y en El número 12 se parece a ti –Number Twelve Looks Just Like You– se burlaba de los cánones de belleza impuestos a las mujeres.