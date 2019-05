A raíz de ello fui invitado a participar en el libro All about Almodóvar: A Passion for Cinema, editado por la Universidad de Minnesota. Han pasado casi veinte años de la puesta en marcha de aquella primera iniciativa universitaria e investigadora. Ninguna universidad ha vuelto a hacer un congreso internacional sobre su obra, como tampoco ninguna posee un archivo digital tan numeroso de documentos del genial director manchego y que está al servicio de investigadores de todo el mundo.