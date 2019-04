"Aquí estoy, agradecida y emocionada", dijo luego de recibir en manos del rey Felipe VI el máximo galardón de las letras en español. Vitale, de 95 años, que se encuentra en esta jornada marcada por la lluvia acompañada de su hija Amparo y sus dos nietas Emilia y Nuria, es la quinta mujer premiada con el Cervantes. Minutos antes de subir al escenario, reconoció que echa de menos a su marido, Enrique Fierro, fallecido hace tres años. "Era un ayudador, sin él no habría hecho muchas de las cosas que he hecho, es el que me empujaba y me animaba a hacer las cosas", dijo.