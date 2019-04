-Se han ido convenciendo de que las academias no son más que antenas que están captando lo que se habla y lo registran. Pero las academias no inventan términos, ni pueden decir 'yo suprimo términos o agrego', eso no les corresponde. Es que las academias no pueden seguirse viendo como entidades sacrosantas que son inalcanzables para todo el mundo. Allá arriba no está el idioma, entre las nubes. Está en la suciedad de la tierra, no está en la estratósfera. Por eso ese viejo y tradicional lema de la Real Academia Española es cierto, "limpia, fija y da esplendor". -Como que toma una piedra preciosa que está en el lodo, la limpia, la fija, la exhibe y la coloca en el estante debido. Pero la piedra está ahí desde antes.